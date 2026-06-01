La Fête de diversités, Parc de la Guérinais, Rennes

La Fête de diversités Samedi 4 juillet, 14h00 Parc de la Guérinais Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Sous le signe des diversités culturelles, de nombreux événements vous y attendent : déambulation, espaces d’expression et de partages, expositions, jeux pour tous les âges, espace de restauration et bar, spectacles et concerts !

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Un événement ouvert à toutes et tous, organisé par les habitant·es, l’Antipode, le Centre social de Cleunay, D’Ici ou D’Ailleurs (DIDA), Là-Haut, Les Trois Maisons, La Machimagerie, SORNA, Le Bâtiment à Modeler (BAM), La Caverne, Bibliothèque Antipode, l’ALAPH, La Petite Rennes, Le Comité de Quartier de Cleunay, CANAL TSF, Compagnie Dounia, École Champion de Cicé, La Basse Cour, Le Relais Cleunay, Maksim’Art, Territoires, Ville de Rennes, le Cercle Paul Bert, Tout Atout, L’ESC Cleunay.

Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

La Fête du Quartier 9 est de retour au Parc de la Guérinais !

Lisa Frankhauser