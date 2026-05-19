La Fête de la montagne et de l’escalade Halle des sports Jean-François GILLES Pau

Pau

La Fête de la montagne et de l’escalade

Halle des sports Jean-François GILLES 6 Rue Jean Geneze Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

La Fête (faites) de la Montagne et de l’Escalade, événement ouvert à tous, pour les petits et grands, entrée gratuite

Au programme:

?? initiation à l’escalade et à l’orientation

?? Animations nature:

Découverte des rapaces pyrénéens avec la LPO & le GEOB

Découverte de la flore Pyrénéenne avec les APNP

Tout savoir sur l’ours sa vie, ses traces avec Parc’Ours

Tout savoir sur la géologie des Pyrénées avec Géolval

Et venez rencontrer les clubs locaux de montagne et d’escalade…

Cet événement est organisé par la Maison de la Montagne en partenariat avec, le CT 64 Montagne et Escalade, le CD 64 des Clubs Alpins Français, le Comité 64 de la Randonnée Pédestre, le Bureau des Moniteurs d’Escalade de Pau et la SAE de Pau .

Halle des sports Jean-François GILLES 6 Rue Jean Geneze Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 18 94 contact@lamaisondelamontgane.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fête de la montagne et de l’escalade

L’événement La Fête de la montagne et de l’escalade Pau a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau