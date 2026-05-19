La Fête de la montagne et de l’escalade Halle des sports Jean-François GILLES Pau
La Fête de la montagne et de l’escalade Halle des sports Jean-François GILLES Pau samedi 30 mai 2026.
Pau
La Fête de la montagne et de l’escalade
Halle des sports Jean-François GILLES 6 Rue Jean Geneze Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 18:30:00
Date(s) :
2026-05-30
La Fête (faites) de la Montagne et de l’Escalade, événement ouvert à tous, pour les petits et grands, entrée gratuite
Au programme:
?? initiation à l’escalade et à l’orientation
?? Animations nature:
Découverte des rapaces pyrénéens avec la LPO & le GEOB
Découverte de la flore Pyrénéenne avec les APNP
Tout savoir sur l’ours sa vie, ses traces avec Parc’Ours
Tout savoir sur la géologie des Pyrénées avec Géolval
Et venez rencontrer les clubs locaux de montagne et d’escalade…
Cet événement est organisé par la Maison de la Montagne en partenariat avec, le CT 64 Montagne et Escalade, le CD 64 des Clubs Alpins Français, le Comité 64 de la Randonnée Pédestre, le Bureau des Moniteurs d’Escalade de Pau et la SAE de Pau .
Halle des sports Jean-François GILLES 6 Rue Jean Geneze Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 18 94 contact@lamaisondelamontgane.org
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English : La Fête de la montagne et de l’escalade
L’événement La Fête de la montagne et de l’escalade Pau a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau
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