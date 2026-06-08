LA FÊTE DE LA MUSIQUE À L’HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Toulouse

LA FÊTE DE LA MUSIQUE À L’HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL

HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL 22 Rue Croix Baragnon Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous à l’hôtel particulier Thomas de Montval pour fêter la musique !

Venez profitez de musique classique au piano, violon, violoncelle ou flûte traversière toute la journée

– 11h concert dédié aux enfants

– 15h concert proposé par des enfants

– À partir de 16h musique en continu jusqu’à 22h

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .

HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL 22 Rue Croix Baragnon Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie infos@passerelles-musiques.fr

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English :

Join us at the Hôtel particulier Thomas de Montval to celebrate music!

L’événement LA FÊTE DE LA MUSIQUE À L’HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE