LA FÊTE DE LA MUSIQUE À L’HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL Toulouse
LA FÊTE DE LA MUSIQUE À L’HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
LA FÊTE DE LA MUSIQUE À L’HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL
HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL 22 Rue Croix Baragnon Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous à l’hôtel particulier Thomas de Montval pour fêter la musique !
Venez profitez de musique classique au piano, violon, violoncelle ou flûte traversière toute la journée
– 11h concert dédié aux enfants
– 15h concert proposé par des enfants
– À partir de 16h musique en continu jusqu’à 22h
Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .
HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL 22 Rue Croix Baragnon Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie infos@passerelles-musiques.fr
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English :
Join us at the Hôtel particulier Thomas de Montval to celebrate music!
L’événement LA FÊTE DE LA MUSIQUE À L’HÔTEL PARTICULIER THOMAS DE MONTVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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