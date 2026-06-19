La Fête de la Musique au Camping des Effres Secondigny D748 Secondigny vendredi 19 juin 2026.

Secondigny

La Fête de la Musique au Camping des Effres Secondigny

D748 Complexe des Effres Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : 17.5 – 17.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez fêter la Fête de la Musique avec le camping et avec Moonshine Club !

Repas et concert pour une bonne ambiance garantie.

Réservation conseillée. .

D748 Complexe des Effres Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 83 11 58

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English : La Fête de la Musique au Camping des Effres Secondigny

L’événement La Fête de la Musique au Camping des Effres Secondigny Secondigny a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Parthenay Gâtine