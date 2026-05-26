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LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU ZENITH ZENITH TOULOUSE MÉTROPOLE Toulouse

LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU ZENITH ZENITH TOULOUSE MÉTROPOLE Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : ZENITH TOULOUSE MÉTROPOLE

Adresse : 11 Avenue Raymond Badiou

Ville : 31300 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Toulouse

LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU ZENITH

ZENITH TOULOUSE MÉTROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Rendez-vous au Zenith pour fêter la musique !
Pour cette soirée spéciale, le Zenith ouvre ses portes pour vous proposer concerts, DJ Set, Open air, food …

La programmation arrive bientôt !

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr   .

ZENITH TOULOUSE MÉTROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 74 49 49  contact@zenith-tm.com

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English :

Join us at Zenith to celebrate music!

L’événement LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU ZENITH Toulouse a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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