LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU ZENITH ZENITH TOULOUSE MÉTROPOLE Toulouse
LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU ZENITH ZENITH TOULOUSE MÉTROPOLE Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU ZENITH
ZENITH TOULOUSE MÉTROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous au Zenith pour fêter la musique !
Pour cette soirée spéciale, le Zenith ouvre ses portes pour vous proposer concerts, DJ Set, Open air, food …
La programmation arrive bientôt !
Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .
ZENITH TOULOUSE MÉTROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 74 49 49 contact@zenith-tm.com
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English :
Join us at Zenith to celebrate music!
L’événement LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU ZENITH Toulouse a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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