La Fête de la Nature ! Déambulation autour de la biodiversité en ville Parc de l’Abbaye Lure
La Fête de la Nature ! Déambulation autour de la biodiversité en ville Parc de l’Abbaye Lure samedi 23 mai 2026.
Lure
La Fête de la Nature ! Déambulation autour de la biodiversité en ville
Parc de l’Abbaye 4 Rue Parmentier Lure Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A la découverte d’une biodiversité méconnue, qui pourtant est toute proche de nous au quotidien. Présentation de la biodiversité en ville sous un angle qui fait la part belle aux aspects culturels (mythes, traditions croyances, légendes…).
Sortie commentée par Pablo Behague, de Sous le feuillage des âges
Balade suivie d’un pot convivial.
RDV Parc de l’Abbaye, 70200 Lure .
Parc de l’Abbaye 4 Rue Parmentier Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Fête de la Nature ! Déambulation autour de la biodiversité en ville
L’événement La Fête de la Nature ! Déambulation autour de la biodiversité en ville Lure a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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