Lure

La Fête de la Nature ! Projection du film Animal de Cyril Dion

Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Projection au cinéma Espace Méliès du Film Animal , réalisé par Cyril Dion.

Synopsis Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces… d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal. .

Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Fête de la Nature ! Projection du film Animal de Cyril Dion

L’événement La Fête de la Nature ! Projection du film Animal de Cyril Dion Lure a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE