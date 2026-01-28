La Fête de la Saint-Michel à La Meyze

Dans le village La Meyze Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Le Comité des Fêtes de La Meyze vous donne rendez-vous pour la grande fête annuelle du village, un moment incontournable placé sous le signe de la convivialité et de la fête.

Au programme

La veille soirée dansante pour lancer les festivités dans une ambiance festive et conviviale.

Le jour de la fête brocante, marché de producteurs et d’artisans, défilé de chars, spectacles et animations tout au long de la journée, fête foraine pour petits et grands…

Un week-end riche en animations, en rencontres et en bonne humeur, à partager en famille ou entre amis.

Venez nombreux célébrer la Saint-Michel à La Meyze et faire vivre cette belle tradition. .

Dans le village La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 26 63 61 lmcomitefetes@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fête de la Saint-Michel à La Meyze

L’événement La Fête de la Saint-Michel à La Meyze La Meyze a été mis à jour le 2026-01-29 par Terres de Limousin