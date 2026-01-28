Veillée Limousine avec les pastoureaux de la Valoine club du 3ème âge La Fleur de l’âge

Salle des fêtes La Meyze Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le club du 3ᵉ âge La Fleur de l’Âge vous invite à une veillée limousine placée sous le signe des traditions et de la convivialité à La Meyze. Animée par les Pastoureaux de la Valoine, cette soirée met à l’honneur la culture limousine à travers chants, musiques et récits d’autrefois.

Cette veillée est un moment privilégié de partage entre générations, où se transmettent les savoirs, les coutumes et l’attachement aux racines locales.

Un rendez-vous culturel et convivial qui célèbre l’identité limousine et la richesse du patrimoine immatériel, tout en renforçant le lien social au cœur du village de La Meyze. .

Salle des fêtes La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 90 18 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Veillée Limousine avec les pastoureaux de la Valoine club du 3ème âge La Fleur de l’âge

L’événement Veillée Limousine avec les pastoureaux de la Valoine club du 3ème âge La Fleur de l’âge La Meyze a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pays de Saint-Yrieix