Repas choucroute club du 3ème âge La fleur de l’âge

La Meyze Haute-Vienne

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

2026-11-07

À La Meyze, laissez-vous tenter par une soirée gourmande placée sous le signe de la convivialité et du partage. Autour d’une généreuse choucroute, cet événement est l’occasion idéale de se retrouver entre amis, en famille ou entre habitants du village, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Un rendez-vous gourmand qui participe à la vie locale et met en valeur l’esprit associatif de La Meyze. .

La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 90 18 61

