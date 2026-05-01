Le Malesherbois

La fête de l’élevage

Le Malesherbois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La Ferme de la Recette Bio à Orveau-Bellesauve ouvre ses portes le 24 mai 2026 ! Cette journée immersive fait découvrir le métier d’éleveur à travers des visites de troupeaux, un marché de producteurs locaux et des animations pour enfants. Une sortie familiale authentique en plein air !

Le dimanche 24 mai, de 10h à 18h, la Ferme de la Recette Bio célèbre le monde rural à Orveau-Bellesauve. Cet événement interactif invite petits et grands à explorer les coulisses de l’élevage et des métiers de la terre.

Le programme propose une immersion totale visites guidées de la ferme, rencontre avec les troupeaux et démonstrations passionnantes. Les enfants profitent de balades à poney et de tours en tracteur mémorables. Pour les gourmands, le petit marché bio valorise les pépites du terroir local. À l’heure du déjeuner, les grillades de la ferme régalent les visiteurs dans une ambiance conviviale.

L’entrée est gratuite pour tous. Si l’accès au site reste libre, certaines activités sont payantes. La réservation en ligne est vivement conseillée pour garantir sa place à table ! .

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 85 36

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English :

La Ferme de la Recette Bio in Orveau-Bellesauve opens its doors on May 24, 2026! This immersive day will introduce visitors to the farming profession through herd tours, a local producers’ market and children’s activities. An authentic outdoor family outing!

L’événement La fête de l’élevage Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND PITHIVERAIS