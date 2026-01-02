Le Misanthrope, Œuvre originale de Molière

Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 17:30:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Le Misanthrope de Molière explore l’hypocrisie sociale à travers Alceste, idéaliste intransigeant, et son amour pour Célimène. Une comédie classique sombre et actuelle, mêlant humour, lucidité et modernité. Théâtre dès 12 ans.

Chef-d’œuvre du théâtre classique, Le Misanthrope de Molière résonne avec une étonnante modernité. Alceste rejette les conventions, dénonce les faux-semblants et refuse toute compromission dans une société dominée par les apparences. Pourtant, il aime passionnément Célimène, jeune veuve brillante, libre et coquette, incarnation même de ce monde qu’il exècre.

À travers cette comédie à la tonalité sombre, Molière interroge la possibilité d’être sincère, libre et heureux au cœur d’un univers social fondé sur l’hypocrisie. Cette mise en scène contemporaine révèle toute la force du texte, entre humour mordant, tension émotionnelle et regard critique sur notre époque. Un spectacle de théâtre drôle, incisif et profondément actuel, accessible dès 12 ans. .

Rue André Malraux Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 81 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Molière?s Le Misanthrope explores social hypocrisy through Alceste, an uncompromising idealist, and his love for Célimène. A dark and contemporary classic comedy, combining humor, lucidity and modernity. Ages 12 and up.

L’événement Le Misanthrope, Œuvre originale de Molière Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-01-02 par OT GRAND PITHIVERAIS