Débat à la ferme : quoi dans l’assiette de nos enfants demain ?, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois

Débat à la ferme : quoi dans l’assiette de nos enfants demain ? Vendredi 5 juin, 18h30 Carrément Local, rue du Bois des 10 Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Et si on prenait un moment pour réfléchir ensemble à ce que mangeront nos enfants demain ?

Le 5 juin à 18h30, le tiers-lieu Carrément Local (Nangeville – Le Malesherbois) accueille un débat participatif autour de la question : « Quoi dans l’assiette de nos enfants demain ? ».

Deux intervenants viendront nourrir les échanges avec leurs expériences de terrain :

Loïc de Beru (109 Conseils), qui présentera son projet Yes We Cook, une initiative engagée en faveur des étudiants pour faciliter l’accès à une alimentation plus saine et responsable.

Mickaël Girard (Elior France), qui partagera son regard sur les enjeux et les évolutions de la restauration collective.

Entre enjeux de santé, d’environnement, d’éducation et d’accessibilité, cette rencontre se veut un moment d’échange ouvert à tous : parents, professionnels, citoyens curieux ou engagés.

Un temps pour comprendre, questionner et imaginer ensemble l’alimentation de demain.

Inscription via le formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV0NZUfRxASUBxr4f_UM-UklwYRRCLyvRdEtfQkP8rr5ff4g/viewform

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Que trouveront nos enfants dans leur assiette demain ? Débat ouvert le 5 juin à 18h30 à Carrément Local (Nangeville)

Didier DEPOORTER