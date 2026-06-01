Portes Ouvertes au Tiers lieu Carrément local, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois
Portes Ouvertes au Tiers lieu Carrément local, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois samedi 6 juin 2026.
Portes Ouvertes au Tiers lieu Carrément local Samedi 6 juin, 10h30 Carrément Local, rue du Bois des 10 Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Carrément Local, rue du Bois des 10 45330 Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 Coudray Loiret Centre-Val de Loire
Petites expositions, visites de potager, apiculture, jeux pour enfants, petite restauration, Concert en partenariat avec FOXAPET
DR
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