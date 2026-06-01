Portes Ouvertes au Tiers lieu Carrément local, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois

Portes Ouvertes au Tiers lieu Carrément local Samedi 6 juin, 10h30 Carrément Local, rue du Bois des 10 Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Carrément Local, rue du Bois des 10 45330 Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 Coudray Loiret Centre-Val de Loire

Petites expositions, visites de potager, apiculture, jeux pour enfants, petite restauration, Concert en partenariat avec FOXAPET

DR