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Portes Ouvertes au Tiers lieu Carrément local, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois

Portes Ouvertes au Tiers lieu Carrément local, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois

Portes Ouvertes au Tiers lieu Carrément local, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois samedi 6 juin 2026.

Lieu : Carrément Local, rue du Bois des 10

Adresse : 45330 Le Malesherbois

Ville : 45330 Le Malesherbois

Département : Loiret

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Portes Ouvertes au Tiers lieu Carrément local Samedi 6 juin, 10h30 Carrément Local, rue du Bois des 10 Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Carrément Local, rue du Bois des 10 45330 Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 Coudray Loiret Centre-Val de Loire
Petites expositions, visites de potager, apiculture, jeux pour enfants, petite restauration, Concert en partenariat avec FOXAPET

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