Vivaldi Piazzolla Le Malesherbois

Vivaldi Piazzolla

Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Vivaldi Piazzolla, Saisons d’un rivage à l’autre réunit Marianne Piketty et Le Concert Idéal dans un concert où le baroque dialogue avec le tango nuevo. Une traversée musicale entre l’Italie du XVIIIe siècle et l’Argentine du XXe siècle, pleine d’énergie et de mouvement.

Vivaldi Piazzolla, Saisons d’un rivage à l’autre propose une rencontre audacieuse entre deux génies de la musique Antonio Vivaldi, figure majeure du baroque italien, et Astor Piazzolla, créateur du tango nuevo. Porté par la violoniste Marianne Piketty et Le Concert Idéal, ce concert fait dialoguer deux époques et deux continents autour d’une même pulsation rythmique.

Les œuvres s’entrelacent et se répondent, révélant des correspondances inattendues entre la rigueur baroque et la liberté du tango. Sur scène, les musiciens s’affranchissent des codes traditionnels les corps accompagnent la musique, les gestes deviennent chorégraphiques, transformant le concert en véritable spectacle vivant. Une expérience sensorielle intense où la musique circule, respire et occupe pleinement l’espace .

Rue André Malraux Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 81 91

English :

Vivaldi ? Piazzolla, Saisons: d?un rivage à l?autre brings together Marianne Piketty and Le Concert Idéal in a concert where baroque dialogues with tango nuevo. A musical journey from 18th-century Italy to 20th-century Argentina, full of energy and movement.

