Au pays du Père Noël Le Malesherbois

Au pays du Père Noël

Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

Début : 2026-12-16 17:30:00

fin : 2026-12-16

2026-12-16

Spectacle jeune public dès 3 ans, cette aventure féerique plonge les enfants au Pôle Nord. Lutins, chansons et mystères rythment une visite magique chez le Père Noël, entre secrets de fabrication des jouets et menace sur la magie de Noël.

Ce spectacle jeune public entraîne les enfants dès 3 ans au cœur du Pôle Nord, dans la maison du Père Noël. Accueillis par des lutins malicieux, petits et grands découvrent le Pays Magique lors d’une visite guidée pleine de surprises, de chansons et de rires. Fabrication des jouets, secrets de la distribution des cadeaux et liste des enfants sages se dévoilent au fil de l’aventure. Mais un danger plane la Reine des Neiges annonce que la neige ne tombera pas cette année. Sans solution, la magie de Noël pourrait disparaître. Un spectacle familial immersif, interactif et féerique, pensé pour émerveiller les enfants et partager un moment magique en famille. .

Rue André Malraux Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 81 91

English :

A show for young audiences aged 3 and up, this magical adventure takes children to the North Pole. Goblins, songs and mysteries punctuate a magical visit to Santa’s house, where toy-making secrets are combined with threats to the magic of Christmas.

