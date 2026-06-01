Ateliers plantation et cuisine – l’Ecole de l’alimentation, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois
Ateliers plantation et cuisine – l’Ecole de l’alimentation, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois vendredi 5 juin 2026.
Ateliers plantation et cuisine – l’Ecole de l’alimentation Vendredi 5 juin, 16h00 Carrément Local, rue du Bois des 10 Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Découverte du programme éducatif “École de l’alimentation en action”
Plongez au cœur d’une initiative pédagogique qui sensibilise les plus jeunes aux enjeux d’une alimentation saine, locale et durable.
À cette occasion, les élèves de l’école de Coudray vous présenteront les ateliers auxquels ils participent tout au long de l’année :
– Atelier plantation au potager Carrément Local : les enfants apprennent à cultiver fruits, légumes et herbes aromatiques, en découvrant les cycles de la nature, les saisons et les bases du jardinage responsable.
– Atelier cuisine avec le chef Nicolas Rota : un moment gourmand et éducatif où les élèves s’initient à la préparation de recettes simples et équilibrées, tout en développant leur curiosité pour les produits frais et de saison.
En parallèle, un atelier cuisine sera également proposé aux adultes, animé dans le même esprit de partage et de convivialité.
Inscription via le formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV0NZUfRxASUBxr4f_UM-UklwYRRCLyvRdEtfQkP8rr5ff4g/viewform
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Participez et assistez à des ateliers plantation et cuisine aux côté d’un agriculteur et d’un chef au tiers lieu Carrément Local, à Nangeville – le Malesherbois !
DR
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