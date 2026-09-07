La Fête des bibliothèques, Médiathèque George Sand de Grandvilliers, Grandvilliers
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque George Sand de Grandvilliers · Grandvilliers
Informations pratiques
La Fête des bibliothèques Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque George Sand de Grandvilliers Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Laissez-vous emporter le temps d’une après-midi dans un univers où l’imaginaire prend vie !
Cette année rêvez à la médiathèque George Sand de Grandvillers pour la 3e édition de la Fête des Bibliothèques dans le monde de la fantasy qui vous promet encore plus de découvertes, d’évasions et de partage.
Dans le cadre des Biblis en folie, un événement national, venez découvrir monstres, fées, sorcières et chevaliers au travers d’une multitude d’animations concoctées par vos bibliothécaires.
Programme :
« De l’idée à la dédicace », conférence sur l’écriture et la publication de livres par Nicolas Renard, auteur d’heroic fantasy.
Atelier d’écriture.
Atelier de dessin : Dessine ta créature fantastique avec l’ARC (Grandvilliers)
Présentation du concept du jeu de rôle par la Ludo Planète.
Jeux de société animés par la Ludo Planète de Beauvais.
Atelier Carteriz : création de cartes de mondes imaginaires
Quiz : Testez vos connaissances sur la fantasy, ses grands héros, ses sous-genres
Escape Game « à l’école des sorciers »
Jeux vidéo sur la Nintendo Switch
Dégustations de potions
Atelier prophétie
Initiation au combat d’épée
Expositions diverses à venir découvrir
Espace photo : Pour garder un souvenir magique, cet espace photo vous permettra de vous immortaliser, seul, entre amis ou en famille, avec ou sans costume !
Que vous soyez passionné de fantasy, amateur d’histoires extraordinaires ou simplement curieux, venez vivre une expérience unique, ludique et conviviale au cœur de ces nouveaux mondes.
Médiathèque George Sand de Grandvilliers 4 Square Fernand Lemaire, Grandvilliers Grandvilliers 60210 Oise Hauts-de-France
Biblis en folie 2026
©service communication de la communauté de communes de la Picardie Verte
À voir aussi à Grandvilliers (Oise)
- Arthur’s Day Festival Grandvilliers 18 septembre 2026
- Arthur’s Day Festival, Salle de spectacle Grandvilliers, Grandvilliers 18 septembre 2026
- La Larme du dragon, Médiathèque George Sand, Grandvilliers 14 novembre 2026