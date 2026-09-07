La Fête des bibliothèques, Médiathèque George Sand de Grandvilliers, Grandvilliers

Informations pratiques

La Fête des bibliothèques Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque George Sand de Grandvilliers Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Laissez-vous emporter le temps d’une après-midi dans un univers où l’imaginaire prend vie !

Cette année rêvez à la médiathèque George Sand de Grandvillers pour la 3e édition de la Fête des Bibliothèques dans le monde de la fantasy qui vous promet encore plus de découvertes, d’évasions et de partage.

Dans le cadre des Biblis en folie, un événement national, venez découvrir monstres, fées, sorcières et chevaliers au travers d’une multitude d’animations concoctées par vos bibliothécaires.

Programme :

« De l’idée à la dédicace », conférence sur l’écriture et la publication de livres par Nicolas Renard, auteur d’heroic fantasy.

Atelier d’écriture.

Atelier de dessin : Dessine ta créature fantastique avec l’ARC (Grandvilliers)

Présentation du concept du jeu de rôle par la Ludo Planète.

Jeux de société animés par la Ludo Planète de Beauvais.

Atelier Carteriz : création de cartes de mondes imaginaires

Quiz : Testez vos connaissances sur la fantasy, ses grands héros, ses sous-genres

Escape Game « à l’école des sorciers »

Jeux vidéo sur la Nintendo Switch

Dégustations de potions

Atelier prophétie

Initiation au combat d’épée

Expositions diverses à venir découvrir

Espace photo : Pour garder un souvenir magique, cet espace photo vous permettra de vous immortaliser, seul, entre amis ou en famille, avec ou sans costume !

Que vous soyez passionné de fantasy, amateur d’histoires extraordinaires ou simplement curieux, venez vivre une expérience unique, ludique et conviviale au cœur de ces nouveaux mondes.

Médiathèque George Sand de Grandvilliers 4 Square Fernand Lemaire, Grandvilliers Grandvilliers 60210 Oise Hauts-de-France

Biblis en folie 2026

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