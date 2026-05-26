LA FÊTE DES COULEURS DU SECOURS POPULAIRE Place Saint-Aubin Toulouse
LA FÊTE DES COULEURS DU SECOURS POPULAIRE Place Saint-Aubin Toulouse samedi 6 juin 2026.
Toulouse
LA FÊTE DES COULEURS DU SECOURS POPULAIRE
Place Saint-Aubin PLACE SAINT-AUBIN Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
La Fête des Couleurs du Secours populaire revient pour une nouvelle édition
remplie de découvertes culturelles et de solidarité !
Lors de cette journée festive et engagée, riche en animations et en rencontres, venez
profiter de concerts tout au long de la journée, le tout dans une ambiance conviviale et au cœur d’un lieu célébrant le vivre-ensemble. Vous pouvez également explorer les stands dédiés à l’interculturalité et à la solidarité internationale, chiner au sein d’une Frip’solidaire vintage et d’une vente de livres, découvrir l’artisanat des partenaires étrangers et vous laisser captiver par des expositions inspirantes.
Un espace buvette et restauration du monde est à votre disposition avec une variété de plats, mettant à l’honneur la diversité culinaire et le partage.
L’ensemble des fonds collectés serviront à soutenir les projets du Secours Populaire.
Venez nombreux célébrer la solidarité et la diversité. .
Place Saint-Aubin PLACE SAINT-AUBIN Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 40 34 40 contact@spf31.org
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English :
Secours Populaire’s Fête des Couleurs returns for a new edition
full of cultural discoveries and solidarity!
L’événement LA FÊTE DES COULEURS DU SECOURS POPULAIRE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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