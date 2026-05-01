La fête des voisins Résidence Domitys Les clés d’or Orthez

Orthez

La fête des voisins

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Moment convivial accompagné de jeux pour tous et d’une tombola gratuite.

Repas façon Auberge Espagnol, chacun apporte un plat à partager. .

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

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English : La fête des voisins

L’événement La fête des voisins Orthez a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn