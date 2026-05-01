Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La fête des voisins Résidence Domitys Les clés d’or Orthez

La fête des voisins Résidence Domitys Les clés d’or Orthez

La fête des voisins Résidence Domitys Les clés d’or Orthez samedi 30 mai 2026.

Lieu : Résidence Domitys Les clés d'or

Adresse : 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Orthez

La fête des voisins

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Moment convivial accompagné de jeux pour tous et d’une tombola gratuite.
Repas façon Auberge Espagnol, chacun apporte un plat à partager.   .

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête des voisins

L’événement La fête des voisins Orthez a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)