La fête des voisins Résidence Domitys Les clés d’or Orthez
La fête des voisins Résidence Domitys Les clés d’or Orthez samedi 30 mai 2026.
Orthez
La fête des voisins
Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Moment convivial accompagné de jeux pour tous et d’une tombola gratuite.
Repas façon Auberge Espagnol, chacun apporte un plat à partager. .
Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : La fête des voisins
L’événement La fête des voisins Orthez a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn
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