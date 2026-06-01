La fête du cinéma Hauteville-sur-Mer
La fête du cinéma Hauteville-sur-Mer dimanche 28 juin 2026.
Hauteville-sur-Mer
La fête du cinéma
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-28
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-28
La fédération nationale des cinémas français et la construction par le CCCA-BTP présentent La Fête du Cinéma ! Du 28 juin au 1er juillet 2026, profitez d’un tarif spécial à 5€ la séance. .
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : La fête du cinéma
L’événement La fête du cinéma Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Coutances Tourisme
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