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La fête du cinéma Hauteville-sur-Mer

La fête du cinéma Hauteville-sur-Mer

La fête du cinéma Hauteville-sur-Mer dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 34 Avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

La fête du cinéma

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-28
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-28

La fédération nationale des cinémas français et la construction par le CCCA-BTP présentent La Fête du Cinéma ! Du 28 juin au 1er juillet 2026, profitez d’un tarif spécial à 5€ la séance.   .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : La fête du cinéma

L’événement La fête du cinéma Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Coutances Tourisme

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