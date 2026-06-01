Hauteville-sur-Mer

La fête du cinéma

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-28

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-28

La fédération nationale des cinémas français et la construction par le CCCA-BTP présentent La Fête du Cinéma ! Du 28 juin au 1er juillet 2026, profitez d’un tarif spécial à 5€ la séance. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : La fête du cinéma

L’événement La fête du cinéma Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Coutances Tourisme