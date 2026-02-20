La fête du court métrage à Helmouth J1

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rencontre autour d’un court métrage local, sélection de courts, pizzas.

.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88 contact@helmouth.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting to discuss a local short film, selection of shorts, pizzas.

L’événement La fête du court métrage à Helmouth J1 Chilhac a été mis à jour le 2026-02-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier