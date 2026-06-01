La fête du plan d’o Saint-Christophe-sur-Roc
La fête du plan d’o Saint-Christophe-sur-Roc samedi 20 juin 2026.
Saint-Christophe-sur-Roc
La fête du plan d’o
Bourg Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Belle soirée organisée conjointement par les mairies de Cherveux et Saint-Christophe-sur-Roc, en partenariat avec les APE de Saint-Christophe La Chapelle-Bâton et l’APE de Cherveux. .
Bourg Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 55 11 06 communication@cherveux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La fête du plan d’o
L’événement La fête du plan d’o Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Saint-Christophe-sur-Roc (Deux-Sèvres)
- Les Estivales 7ème édition Saint-Christophe-sur-Roc 26 juin 2026
- Spéléologie Deux Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc 9 juillet 2026