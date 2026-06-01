Saint-Christophe-sur-Roc

La fête du plan d’o

Bourg Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Belle soirée organisée conjointement par les mairies de Cherveux et Saint-Christophe-sur-Roc, en partenariat avec les APE de Saint-Christophe La Chapelle-Bâton et l’APE de Cherveux. .

Bourg Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 55 11 06 communication@cherveux.fr

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English : La fête du plan d’o

L’événement La fête du plan d’o Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine