La fête du Port Le Port Urt

Informations pratiques

Urt

La fête du Port

Le Port 13 Chaubadon Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Au programme

Course de Batteleku, danse basque, animations familiales, chants, concerts !

– Dès 16h00 Départ de la 6eme étape du Championnat de Batteleku !

2 départs sont prévus pour cette belle après-midi.

– 17h00 second départ,

– 18h incontournables Mutxiko,

– 19h Spectacle de danse basque proposé par le groupe Lagunekin de Bardos!

La soirée continuera en chantant avec un concert de notre fidèle Watson.

Une venue surprise si le passage de l’embouchure de l’Adour le permet L’emblématique chaloupe Sardinière à vapeur de 1907, l’ALBA nous fera l’honneur d’être présente sur l’animation au ponton et vous pourrez ainsi la visiter et échanger avec les membres de l’association les Trois-mâts basque .

Tout au long de la journée, jeux gonflables, bar et restauration seront sur place. .

Le Port 13 Chaubadon Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 20 33

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English : La fête du Port

L’événement La fête du Port Urt a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque