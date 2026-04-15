La fête du vélo à Montjean-sur-Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

La fête du vélo à Montjean-sur-Loire

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Célébrez la Fête du Vélo à Montjean-sur-Loire, une étape incontournable pour découvrir la Loire et le dynamisme de ses quais.

La Fête du Vélo a vu le jour en 1996. Tous les ans en juin, des activités sont organisées pour passer un moment festif autour du vélo. Et cela, dans toute la France !

À cette occasion, des villages étapes et de nombreuses animations fleurissent le long des 116 kilomètres de l’itinéraire de La Loire à Vélo qui traversent notre territoire. Chez nous, ce sont les communes de Montjean-sur-Loire et de Saint-Florent-le-Vieil qui deviennent les cœurs battants de cette journée dédiée à la mobilité douce.

Pour cette journée spéciale, Montjean-sur-Loire se transforme en un véritable lieu de découverte de la biodiversité ligérienne. Les quais s’animent avec de nombreux temps forts des conférences, des jeux, des rencontres avec des artisans locaux ou encore des concerts pour ponctuer votre balade. Que vous soyez au départ ou simplement de passage, des boucles sécurisées, comme celle de l’Île et des quais, vous permettent de pédaler sereinement tout en profitant des points d’intérêt du bord de fleuve. .

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 contact@osezmauges.fr

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English :

Celebrate the Fête du Vélo in Montjean-sur-Loire, a must-see stopover for discovering the Loire and its dynamic banks.

L’événement La fête du vélo à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges