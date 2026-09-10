AGENDA · Rennes
La fête farfelue du monde pointu L’Étage Rennes
mardi 20 octobre 2026 · L'Étage · Rennes
Informations pratiques
Spectacle musical festif et coloré
Bienvenue à cette folle fête du monde pointu ! A l’image des fêtes populaires, celle-ci vient du monde pointu, monde fantasmagorique.
Sur scène, vêtues de masques et de costumes aux couleurs vives, deux musiciennes hypnotisent le public, on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Leurs compositions originales, drôle de mélange de musique folklorique, électro, punk, afro et pop sont bricolées avec les moyens du bord entre technologie, boîtes de conserve et autotune.
Autant dire que ce concert festif est un véritable ovni !
Tout public dès 4 ans
45 minutes
Dans le cadre du Festival Marmaille
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