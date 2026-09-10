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La fête farfelue du monde pointu L’Étage Rennes

mardi 20 octobre 2026 · L'Étage · Rennes

La fête farfelue du monde pointu L’Étage Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
L'Étage
Adresse
1 esplanade Charles de Gaulle
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 3.50 à 10 €

Spectacle musical festif et coloré

Bienvenue à cette folle fête du monde pointu ! A l’image des fêtes populaires, celle-ci vient du monde pointu, monde fantasmagorique.
Sur scène, vêtues de masques et de costumes aux couleurs vives, deux musiciennes hypnotisent le public, on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Leurs compositions originales, drôle de mélange de musique folklorique, électro, punk, afro et pop sont bricolées avec les moyens du bord entre technologie, boîtes de conserve et autotune.
Autant dire que ce concert festif est un véritable ovni !

Tout public dès 4 ans
45 minutes
Dans le cadre du Festival Marmaille

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