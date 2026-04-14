La fin d’un Monde Peintures Place Lachapelle Lamontjoie

Lamontjoie

La fin d’un Monde Peintures

Place Lachapelle Espace Culturel Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La Fin d’un Monde (peintures) du 1er mai au 07 juin 2026 à Lamontjoie du mercredi au dimanche de 15h à 19h.

Vernissage le 01er mai à 18h

Dévernissage le 07 juin à 16h

Plongez dans l’univers singulier de l’exposition La Fin d’un Monde et laissez vous porter par des peintures à la fois puissantes et sensibles. Vous découvrez le travail artistique de Guillouët, Mayeur et Mézié, où les couleurs, les matières et les formes dialoguent pour évoquer des émotions profondes et questionner notre perception du monde.

Au fil des œuvres, vous explorez un univers visuel captivant, entre abstraction et suggestion, qui invite à la réflexion autant qu’à l’évasion. Chaque toile raconte une histoire, vous transporte et vous offre un moment de contemplation unique dans un cadre culturel inspirant.

Espace culturel

Place Lachapelle

Lamontjoie (47)

0553951119 .

Place Lachapelle Espace Culturel Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 11 19

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English : La fin d’un Monde Peintures

L’événement La fin d’un Monde Peintures Lamontjoie a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret