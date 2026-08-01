LA FLECHE MEDIEVALE CONCOURS D’ARCHERIE stade de foot La Chapelle-d’Aurec

Informations pratiques

La Chapelle-d’Aurec

LA FLECHE MEDIEVALE CONCOURS D’ARCHERIE

stade de foot 766 Route des Listes La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Comité des Fêtes vous propose un concours d’Archerie avec une finale en nocturne (détail programme sur affiche).

Que vous soyez novices ou confirmés, venez passer un moment convivial avec nous et les Bald’arciers .

Buvette et repas sur réservation.

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stade de foot 766 Route des Listes La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

The Festival Committee is hosting an archery competition featuring a nighttime final (see the poster for program details).

Whether you’re a beginner or an experienced archer, come join us and the “Bald’arciers” for a fun time.

Refreshments and meals available by reservation.

L’événement LA FLECHE MEDIEVALE CONCOURS D’ARCHERIE La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron