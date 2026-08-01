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AGENDA · Le Mayet-de-Montagne

La Foire aux Paniers Le Mayet-de-Montagne

dimanche 16 août 2026 · Le Mayet-de-Montagne

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
place de l'Église
Ville
03250 Le Mayet-de-Montagne
Département
Allier
Tarif

Le Mayet-de-Montagne

La Foire aux Paniers

place de l’Église Le Mayet-de-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

La Foire aux paniers 50ème édition, retrouvez les artisans, vanniers, artistes de votre région.

Stands Animations Buvette
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place de l’Église Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 75 24  ambdac.animation@gmail.com

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English :

The 50th Edition of the Basket Fair: Come meet artisans, basket weavers, and artists from your region.

Stalls Activities Refreshment Stand

L’événement La Foire aux Paniers Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-08-04 par Vichy Destinations

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