La Foire aux Paniers Le Mayet-de-Montagne
dimanche 16 août 2026 · Le Mayet-de-Montagne
Informations pratiques
Le Mayet-de-Montagne
La Foire aux Paniers
place de l’Église Le Mayet-de-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
La Foire aux paniers 50ème édition, retrouvez les artisans, vanniers, artistes de votre région.
Stands Animations Buvette
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place de l’Église Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 75 24 ambdac.animation@gmail.com
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English :
The 50th Edition of the Basket Fair: Come meet artisans, basket weavers, and artists from your region.
Stalls Activities Refreshment Stand
L’événement La Foire aux Paniers Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-08-04 par Vichy Destinations