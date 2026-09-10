La foire aux questions sur l’habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

Sous la forme d’une grande foire aux questions, cette rencontre s’adresse autant aux personnes qui découvrent le sujet qu’à celles qui souhaitent échanger et affiner leur réflexion, avant peut-être, de se lancer dans l’aventure !Rencontre animée par l’association L’Echo-HabitantsGratuit sur inscription

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/SLt



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