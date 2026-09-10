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La foire aux questions sur l’habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes

mercredi 9 décembre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes

La foire aux questions sur l’habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
La Maison de l'Habitant
Adresse
12 Rue Président Edouard Herriot
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public 

Sous la forme d’une grande foire aux questions, cette rencontre s’adresse autant aux personnes qui découvrent le sujet qu’à celles qui souhaitent échanger et affiner leur réflexion, avant peut-être, de se lancer dans l’aventure !Rencontre animée par l’association L’Echo-HabitantsGratuit sur inscription

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/SLt


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