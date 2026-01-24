La Foire Saint Romain Rouen

La Foire Saint Romain

Esplanade Saint Gervais Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16

fin : 2026-11-15

2026-10-16

la Foire Saint-Romain illuminera la ville de Rouen du 16 octobre au 15 novembre 2026. 2eme plus grande fête foraine de France après la Foire du Trône, la Foire Saint-Romain, tient depuis plusieurs décennies, une place particulière dans le cœur des Rouennais et des Normands. Sensation forte, aventure et gourmandise sont au rendez-vous de vos vacances de la Toussaint.

Rendez-vous sur l’esplanade Saint Gervais ! .

Esplanade Saint Gervais Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

