La Foire Saint Romain Rouen

La Foire Saint Romain
Esplanade Saint Gervais Rouen Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-11-15
la Foire Saint-Romain illuminera la ville de Rouen du 16 octobre au 15 novembre 2026. 2eme plus grande fête foraine de France après la Foire du Trône, la Foire Saint-Romain, tient depuis plusieurs décennies, une place particulière dans le cœur des Rouennais et des Normands. Sensation forte, aventure et gourmandise sont au rendez-vous de vos vacances de la Toussaint.
Rendez-vous sur l’esplanade Saint Gervais ! .
Esplanade Saint Gervais Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
English : La Foire Saint Romain
