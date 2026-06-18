La Folle Journée de Nantes Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
La Folle Journée de Nantes Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon vendredi 22 janvier 2027.
Ancenis-Saint-Géréon
La Folle Journée de Nantes
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-22
La Folle Journée de Nantes débarque à Ancenis-Saint-Géréon pour le 200e anniversaire de la disparition de Beethoven !
Venez assister à un hommage au compositeur légendaire Beethoven, qui explore un dialogue entre les arts et les sciences et son influence sur la musique. Une porte ouverte sur les Galaxies Beethoven .
Programme complet à partir de décembre 2026. .
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17
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English :
La Folle Journée de Nantes is coming to Ancenis-Saint-Gérion to mark the 200th anniversary of Beethoven’s death!
L’événement La Folle Journée de Nantes Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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