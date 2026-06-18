La Folle Journée de Nantes Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

La Folle Journée de Nantes

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-22

La Folle Journée de Nantes débarque à Ancenis-Saint-Géréon pour le 200e anniversaire de la disparition de Beethoven !

Venez assister à un hommage au compositeur légendaire Beethoven, qui explore un dialogue entre les arts et les sciences et son influence sur la musique. Une porte ouverte sur les Galaxies Beethoven .

Programme complet à partir de décembre 2026. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

La Folle Journée de Nantes is coming to Ancenis-Saint-Gérion to mark the 200th anniversary of Beethoven’s death!

L’événement La Folle Journée de Nantes Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis