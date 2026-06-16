LA FOLLE NUIT DU VIN Montagnac vendredi 3 juillet 2026.

Montagnac

LA FOLLE NUIT DU VIN

Rue de la Coopérative Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La folle nuit du vin revient à la cave coopérative de Montagnac

Au programme pour le Vendredi 3 Juillet

19h00 à 20h, apéritif concert offert par les vignerons de Montagnac (inscription au caveau ou au 04 67 24 03 74)

22h00, spectacle LA FOLLE NUIT DU VIN avec Paul SELMER.

Toute la journée, des offres promotionnelles vous attendent au caveau. .

Rue de la Coopérative Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 24 03 74 caveaumontagnac@vigneronsmd.com

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English : LA FOLLE NUIT DU VIN

The crazy night of wine returns to the Cave Coopérative de Montagnac

L’événement LA FOLLE NUIT DU VIN Montagnac a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34