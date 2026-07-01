Informations pratiques

La Châtaigneraie

La Folle soirée

La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La Folle Soirée

La Folle Soirée

Organisée le vendredi 24 juillet 2026 au stade Claude Bétard de La Châtaigneraie.

La soirée commence à 19h. L’entrée est gratuite.

Un stand bar-restauration est tenu par les associations STAC, Judo Club Pouzaugeais et UNC.

Présence d’un glacier, La Ferme des p’tits Caprices, et un marchand de barbe à papa.

Animations gratuites :

19h à minuit trio musical Vl’à des Rétros

19h à 22h maquillage enfants + ballons sculptés

23h feu d’artifice

Minuit fin de la soirée. .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 60 41 communication@la-chataigneraie.fr

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English :

The Crazy Night%E9e

L’événement La Folle soirée La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin