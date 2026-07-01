La Folle soirée La Châtaigneraie
vendredi 24 juillet 2026 · La Châtaigneraie
Informations pratiques
La Châtaigneraie
La Folle soirée
La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
La Folle Soirée
La Folle Soirée
Organisée le vendredi 24 juillet 2026 au stade Claude Bétard de La Châtaigneraie.
La soirée commence à 19h. L’entrée est gratuite.
Un stand bar-restauration est tenu par les associations STAC, Judo Club Pouzaugeais et UNC.
Présence d’un glacier, La Ferme des p’tits Caprices, et un marchand de barbe à papa.
Animations gratuites :
19h à minuit trio musical Vl’à des Rétros
19h à 22h maquillage enfants + ballons sculptés
23h feu d’artifice
Minuit fin de la soirée. .
La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 60 41 communication@la-chataigneraie.fr
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English :
The Crazy Night%E9e
L’événement La Folle soirée La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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