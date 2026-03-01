La Mécanique de Petit Pierre La Châtaigneraie
La Mécanique de Petit Pierre La Châtaigneraie samedi 28 mars 2026.
La Mécanique de Petit Pierre
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 17:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Spectacle par la Compagnie du Moulin en Herbe
A la Vendéthèque
Petit Pierre, garçon vacher au visage tordu, presque sourd et aveugle, moqué de ses camarades, est doté
d’une grande force de vie et d’une ingéniosité hors norme. Petit à petit, à partir de matériaux de récupération, il va imaginer et assembler un manège d’une incroyable poésie. Laissez-vous entraîner dans La Mécanique de Petit Pierre.
Tout public, à partir de 5 ans. Sur inscription. .
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show by Compagnie du Moulin en Herbe
L’événement La Mécanique de Petit Pierre La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin