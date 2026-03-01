La Mécanique de Petit Pierre La Châtaigneraie

La Mécanique de Petit Pierre

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Spectacle par la Compagnie du Moulin en Herbe

A la Vendéthèque

Petit Pierre, garçon vacher au visage tordu, presque sourd et aveugle, moqué de ses camarades, est doté

d’une grande force de vie et d’une ingéniosité hors norme. Petit à petit, à partir de matériaux de récupération, il va imaginer et assembler un manège d’une incroyable poésie. Laissez-vous entraîner dans La Mécanique de Petit Pierre.

Tout public, à partir de 5 ans. Sur inscription. .

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

English :

Show by Compagnie du Moulin en Herbe

