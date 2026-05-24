La Fondation du Patrimoine : transmettre pour sauver, Parc de Wesserling – Écomusée Textile, Husseren-Wesserling

Informations pratiques

La Fondation du Patrimoine : transmettre pour sauver Dimanche 20 septembre, 14h00 Parc de Wesserling – Écomusée Textile Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Restaurer un bâtiment ancien, préserver un savoir-faire, redonner vie à une usine ou sauvegarder un jardin historique : depuis près de trente ans, la Fondation du Patrimoine accompagne des milliers de projets à travers la France.

À Wesserling, cette mission prend une dimension particulière. L’enjeu est de préserver un ensemble industriel remarquable tout en lui donnant un avenir.

Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront échanger avec Claude Mongars autour de plusieurs questions essentielles :

• Pourquoi préserver le patrimoine industriel ?

• Comment financer les restaurations ?

• Quel rôle jouent les habitants dans ces projets ?

• Comment transmettre cet héritage aux générations futures ?

De 14h à 14h15, une conférence aura lieu sur le thème de la mémoire vivante avec la présence de Paul Boeglin.

Parc de Wesserling – Écomusée Textile Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 28 08 http://www.parc-wesserling.fr https://fr-fr.facebook.com/ParcDeWesserlingEcomuseeTextile Ancien site industriel textile ayant connu une notoriété internationale grâce à sa production d’indiennes (toiles imprimées), ce qui lui a valu le titre de manufacture royale. Aujourd’hui, le site présente une collection unique de bâtiments industriels (1780-2000), des villas de manufacturiers, un parc arboré, des jardins réhabilités selon différentes périodes de référence (fin XIXe – début XXe siècle), une ferme, une écurie, une chapelle protestante, ainsi qu’un musée du textile. Se garer au parking du restaurant La Fabrique / en face de la Grande Chaufferie

Restaurer un bâtiment ancien, préserver un savoir-faire, redonner vie à une usine ou sauvegarder un jardin historique : depuis près de trente ans, la Fondation du Patrimoine accompagne des milliers à…

© Parc de Wesserling