La forêt, gestion, évolution et préservation., Salle des fêtes de Turny, Turny

Informations pratiques

La forêt, gestion, évolution et préservation. Samedi 19 septembre, 15h00 Salle des fêtes de Turny Yonne

rendez-vous à 14h30 sur le parking de la salle des fêtes pour se rendre en covoiturage dans la forêt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Nous vous proposons une balade d’environ 1h30 dans la forêt communale de Turny, commentée par Raoul Hauser, technicien forestier ONF. Il abordera l’archéologie en forêt, la gestion forestière et l’influence de l’évolution climatique, les risques de feux de forêt.

Salle des fêtes de Turny Rue des Canes 89570 Turny Turny 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking à proximité.

Balade d’environ 1h30 dans la forêt communale de Turny, commentée par Raoul Hauser, technicien forestier ONF. Il abordera l’archéologie en forêt, la gestion forestière et l’influence de l’évolution…

©Jean-Claude Chevalier