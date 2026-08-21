Projection-débat CHEMINS de TERRE et d’EAU La bio, naturellement, Salle des fêtes de Turny, Turny

Informations pratiques

Projection-débat CHEMINS de TERRE et d’EAU La bio, naturellement Samedi 19 septembre, 18h30 Salle des fêtes de Turny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Découvrez un documentaire de 26 minutes tourné dans des fermes biologiques de l’Yonne, animée par Yonne Nature Environnement en présence du réalisateur.

Une occasion de comprendre les enjeux de l’agriculture bio et de dialoguer avec les acteurs locaux !

Salle des fêtes de Turny Rue des Canes 89570 Turny Turny 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking à proximité.

Documentaire de 26 ‘ réalisé dans l’Yonne dans des fermes biologiques

© Pascal Delagneau