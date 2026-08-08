Informations pratiques

Eymet

La Foulée Eymétoise

Stade de la Gravette Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La Foulée Eymétoise vous propose un départ et une arrivée au Stade de la Gravette.

Au programme de la journée

– 8h Récupération des dossards

– 9h30 Départ de la course

Deux circuits sont proposés

– 9h45 8km à partir de 16 ans

– 9h30 15km à partir de 18 ans

Nouveau Course enfant (8 à 13 ans)

– Inscription sur place de 10h à 11h

– Départ à 11h15

Possibilité de restauration sur place après la course.

Sur inscription obligatoire. .

Stade de la Gravette Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 servicesport@eymet-dordogne.fr

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English : La Foulée Eymétoise

L’événement La Foulée Eymétoise Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides