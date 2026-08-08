La Foulée Eymétoise Eymet
dimanche 4 octobre 2026 · Eymet
Informations pratiques
Eymet
La Foulée Eymétoise
Stade de la Gravette Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
La Foulée Eymétoise vous propose un départ et une arrivée au Stade de la Gravette.
Au programme de la journée
– 8h Récupération des dossards
– 9h30 Départ de la course
Deux circuits sont proposés
– 9h45 8km à partir de 16 ans
– 9h30 15km à partir de 18 ans
Nouveau Course enfant (8 à 13 ans)
– Inscription sur place de 10h à 11h
– Départ à 11h15
Possibilité de restauration sur place après la course.
Sur inscription obligatoire. .
Stade de la Gravette Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 servicesport@eymet-dordogne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Foulée Eymétoise
L’événement La Foulée Eymétoise Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Eymet (Dordogne)
- Lecture | Dé-créations & La marche zapatiste La Mauvaise Herbe Eymet 10 septembre 2026
- Les Vendredis Guinguette Le Moulin d’Eymet Eymet 11 septembre 2026
- Journée éco-citoyenne Parc Gabriel Forestier Eymet 12 septembre 2026
- Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire Association Le Vestiaire Eymet 12 septembre 2026
- Braderie Ramdam Ressourcerie RAMDAM Eymet 12 septembre 2026