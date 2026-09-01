Informations pratiques

Saint-Claude

La fraternelle concert J.U.NE (Joy Underneath)

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Concert le 18/09 à 18h30 au café de la Maison du Peuple GRATUIT

J.U.NE ou Joy Underneath incarne l’idée d’une joie cachée, une lumière douce qui persiste même dans l’obscurité. Comme une renaissance, une éclaircie après la pluie, une acceptation des états d’âme, des peurs, mais aussi de la beauté.

Porté par la chanteuse Célia Forestier, ce nouvel ensemble acoustique explore un territoire sensible entre folk délicat et jazz intrépide. Entourée de trois improvisateurs, elle façonne des ‘‘chansons à surprise’’ où les cordes s’entrelacent et les voix émergent comme un souffle organique. Une musique subtile et vivante, qui accueille les fragilités autant que les élans lumineux. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

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English : La fraternelle concert J.U.NE (Joy Underneath)

L’événement La fraternelle concert J.U.NE (Joy Underneath) Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)