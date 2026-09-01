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La fraternelle concert J.U.NE (Joy Underneath) Saint-Claude

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Claude

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
12 rue de la Poyat
Ville
39200 Saint-Claude
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Claude

La fraternelle concert J.U.NE (Joy Underneath)

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Concert le 18/09 à 18h30 au café de la Maison du Peuple GRATUIT

J.U.NE ou Joy Underneath incarne l’idée d’une joie cachée, une lumière douce qui persiste même dans l’obscurité. Comme une renaissance, une éclaircie après la pluie, une acceptation des états d’âme, des peurs, mais aussi de la beauté.

Porté par la chanteuse Célia Forestier, ce nouvel ensemble acoustique explore un territoire sensible entre folk délicat et jazz intrépide. Entourée de trois improvisateurs, elle façonne des ‘‘chansons à surprise’’ où les cordes s’entrelacent et les voix émergent comme un souffle organique. Une musique subtile et vivante, qui accueille les fragilités autant que les élans lumineux.   .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26  info@maisondupeuple.fr

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English : La fraternelle concert J.U.NE (Joy Underneath)

L’événement La fraternelle concert J.U.NE (Joy Underneath) Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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