Visite guidée de la médiathèque Le Dôme, Médiathèque Le Dôme, Saint-Claude

Informations pratiques

Visite guidée de la médiathèque Le Dôme Vendredi 18 septembre, 10h00 Médiathèque Le Dôme Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Pénétrez les coulisses du métier de bibliothécaire.

Comment convertir une banque, par nature fermée, en un bâtiment ouvert, destiné à accueillir un public le plus large possible ? C’était l’enjeu du projet porté par l’agence Architecture Patrick Mauger qui a souhaité « respecter la philosophie de l’ancienne Banque de France » tout en créant un aménagement contemporain.

Ouvert en janvier 2017, cet espace est devenu un véritable tiers-lieu vivant, ouvert, lumineux, coloré et confortable, qui propose de nombreux services aux usagers.

Médiathèque Le Dôme 5 place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 45 05 69 https://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/ https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-communautaire-Haut-Jura-Saint-Claude/100066270172531/#

Pénétrez les coulisses du métier de bibliothécaire.

© Médiathèque Le Dôme