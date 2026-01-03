Rassemblement des motards 1001 virages Saint-Claude
Rassemblement des motards 1001 virages Saint-Claude samedi 5 septembre 2026.
Rassemblement des motards 1001 virages
Place du 9 avril Saint-Claude Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Rassemblement des motards 1001 virages
Samedi 5 septembre, à Saint-Claude.
Rassemblement de motards 1001 virages . Une journée pleine de découvertes, tout en sillonnant les routes du Haut-Jura.
Balade en motos dans le Jura. 2 parcours différents, un le matin et l’autre l’après-midi pour environ 120km chacun.
Pause repas le midi à Saint-Claude.
1000 motos attendues. .
Place du 9 avril Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 47 13 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rassemblement des motards 1001 virages
L’événement Rassemblement des motards 1001 virages Saint-Claude a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE