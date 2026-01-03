Rassemblement des motards 1001 virages Saint-Claude

Rassemblement des motards 1001 virages

Samedi 5 septembre, à Saint-Claude.

Rassemblement de motards 1001 virages . Une journée pleine de découvertes, tout en sillonnant les routes du Haut-Jura.

Balade en motos dans le Jura. 2 parcours différents, un le matin et l’autre l’après-midi pour environ 120km chacun.

Pause repas le midi à Saint-Claude.

1000 motos attendues. .

Place du 9 avril Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

