La fraternelle Journées Européennes du Patrimoine Saint-Claude

Informations pratiques

Saint-Claude

La fraternelle Journées Européennes du Patrimoine

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

samedi 19 septembre

GRATUIT

14h30 & 16h30 / visites guidées de la Maison du Peuple (dès 10 ans)

Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous et toutes !

15h30 / visite commentée de l’exposition Natures diverses

Exposition des œuvres de la commande d’art imprimé Natures diverses du Centre national des arts plastiques (Cnap), en résonance à une sélection d’œuvres de la collection du fonds de l’artothèque de La fraternelle.

18h30 / concert folk jazz J.U.NE

Porté par la chanteuse Célia Forestier, ce nouvel ensemble acoustique explore un territoire sensible entre folk délicat et jazz intrépide. Entourée de trois improvisateurs, elle façonne des ‘chansons à surprise où les cordes s’entrelacent et les voix émergent comme un souffle organique. Une musique subtile et vivante, qui accueille les fragilités autant que les élans lumineux.

20h / ciné-rencontre L’Homme Sauvage de Quentin Maussang

France • 2025 • Fiction • 0h23 • + d’infos

Kévin vit à Saint-Claude. Il vient d’être exclu de la liste des bénéficiaires du RSA. Que va-t-il faire ?

+ Boutique ouverte de 14h à 18h

+ Café ouvert dès 17h

&

dimanche 20 septembre

GRATUIT (sauf ciné-conférence à 18h30)

14h / visite guidée de la Maison du Peuple (dès 10 ans)

Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous et toutes !

15h / projection de la Cinémathèque des Monts Jura

Une sélection des derniers films rentrés dans le fonds de la cinémathèque

– Un reportage de la T.V. régionale sur le fonctionnement du Courrier de Saint Claude 1966

– Jeurre 14 H. 22 , un aperçu des transports en autorail entre Jeurre et Saint Claude (montage vidéo amateur, 1989)

– Actualités de 1952 et Réclames (comme on disait à l’époque) ou publicités cinématographiques issues du cinéma de Saint Laurent en Grandvaux, 1950 1980 environ

– La ferme du Haut-crêt , la vie sur un an de la dernière ferme du lieu, 1947 environ, musicalisé

– Afin de nous préparer à l’inauguration de la future piscine, quelques images muettes de l’inauguration de l’ancienne en 1967

17h / concert du C(h)oeur ouvrier de La fraternelle sous la direction de Stéphanie Barbarou.

18h / ciné-conférence Paris la belle de Jacques Prévert (1959) / TARIF 6,50€

Séance présentée par Clara Perrichon autour du film, de Jacques Prévert et du cinéma.

+ Café ouvert de 15h à 18h .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

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English : La fraternelle Journées Européennes du Patrimoine

L’événement La fraternelle Journées Européennes du Patrimoine Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)