La Fresque des Nouveaux récits : faire émerger une société différente, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen

La Fresque des Nouveaux récits : faire émerger une société différente Mercredi 24 juin, 18h30 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime

Tarif libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T21:30:00+02:00

✏️ INTENTION DE L’ATELIER : La Fresque des Nouveaux Récits est une expérience collaborative et pédagogique qui vise à empouvoirer les pionniers et pionnières de la transition à travers :

La compréhension des verrous socio-cognitifs à la nécessaire transition,

La reconnexion à son pouvoir créatif,

Le partage de nouveaux récits à travers le monde.

Cette expérience contribue à faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour tous.

Comment ? En facilitant l’adoption de comportements soutenables grâce à l’imagination de nouveaux récits.

☀️ DÉROULÉ DE L’ATELIER :

15 minutes de mise en route,

1h15 de compréhension théorique de notre rapport aux récits,

1h30 de mise en récit,

Coworking Rouen la Maison bleue, 16 Rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen

Atelier de 3H

Merci d’arriver 10 mn en avance pour commencer et terminer à l’heure.

Vous pouvez amener quelque chose à grignoter à partager pour la convivialité !

Inscription : Mercredi 24 juin La Fresque des Nouveaux récits 18h30 à 21h30 www.billetweb.fr/atelier-seine-maritime-76-la-fresque-des-nouveaux-recits

Adhérer à l’association et recevoir notre Newsletter (prix libre à partir de 0€) https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/adhesions/adhesion-2026

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✏️ INTENTION DE L’ATELIER : La Fresque des Nouveaux Récits est une expérience collaborative et pédagogique qui vise à empouvoirer les pionniers et pionnières de la transition récits transition