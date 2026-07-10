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La fresque des sols vivants Parc des Oblates Nantes

mercredi 29 juillet 2026 · Parc des Oblates · Nantes

La fresque des sols vivants Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription Gratuit?Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 16:00 – 17:30
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit?Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne Tout public 

Découvrez le fonctionnement du sol et de ses interactions puis échangeons sur les risques potentiels liés aux pratiques agricoles et trouvons des solutions pour les limiter. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026


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