La fresque des sols vivants Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 16:00 – 17:30

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit?Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne Tout public

Découvrez le fonctionnement du sol et de ses interactions puis échangeons sur les risques potentiels liés aux pratiques agricoles et trouvons des solutions pour les limiter. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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