La Fresque du Climat à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis

Informations pratiques

Fougerolles-du-Plessis

La Fresque du Climat à Fougerolles-du-Plessis

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Participez à un atelier pour comprendre les enjeux climatiques

Durant un après-midi, venez réfléchir ensemble autour d’un atelier ludique, participatif et créatif sur la question du changement climatique.

Et repartez avec plein d’idées en tête pour améliorer votre quotidien !

Gratuit

À partir de 14 ans

Durée 3h

Sur réservation (10 places max) .

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01 mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr

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English :

Join a workshop to learn about climate issues

L’événement La Fresque du Climat à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme