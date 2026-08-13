La Fresque du Climat à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis · Fougerolles-du-Plessis
Informations pratiques
Fougerolles-du-Plessis
La Fresque du Climat à Fougerolles-du-Plessis
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Participez à un atelier pour comprendre les enjeux climatiques
Durant un après-midi, venez réfléchir ensemble autour d’un atelier ludique, participatif et créatif sur la question du changement climatique.
Et repartez avec plein d’idées en tête pour améliorer votre quotidien !
Gratuit
À partir de 14 ans
Durée 3h
Sur réservation (10 places max) .
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01 mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr
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English :
Join a workshop to learn about climate issues
L’événement La Fresque du Climat à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme