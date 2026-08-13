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AGENDA · Fougerolles-du-Plessis

La Fresque du Climat à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis · Fougerolles-du-Plessis

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis
Adresse
6 place du 11 novembre
Ville
53190 Fougerolles-du-Plessis
Département
Mayenne
Tarif

Fougerolles-du-Plessis

La Fresque du Climat à Fougerolles-du-Plessis

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Participez à un atelier pour comprendre les enjeux climatiques
Durant un après-midi, venez réfléchir ensemble autour d’un atelier ludique, participatif et créatif sur la question du changement climatique.
Et repartez avec plein d’idées en tête pour améliorer votre quotidien !

Gratuit
À partir de 14 ans
Durée 3h
Sur réservation (10 places max)   .

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01  mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr

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English :

Join a workshop to learn about climate issues

L’événement La Fresque du Climat à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme

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