La Fresque du Climat à Landivy Médiathèque Landivy
jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque · Landivy
Informations pratiques
Landivy
La Fresque du Climat à Landivy
Médiathèque 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 13:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Participez à un atelier pour comprendre les enjeux climatiques
Durant un après-midi, venez réfléchir ensemble autour d’un atelier ludique, participatif et créatif sur la question du changement climatique.
Et repartez avec plein d’idées en tête pour améliorer votre quotidien !
Gratuit
À partir de 14 ans
Durée 3h
Sur réservation .
Médiathèque 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join a workshop to learn about climate issues
L’événement La Fresque du Climat à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme
À voir aussi à Landivy (Mayenne)
- Jeux pour tous et Info Jeunes Landivy Salle communale la Pérelle Landivy 23 juillet 2026
- Fête communale à Landivy Landivy 20 septembre 2026