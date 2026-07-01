La Fresque du Climat à Landivy Médiathèque Landivy

Informations pratiques

Landivy

La Fresque du Climat à Landivy

Médiathèque 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 13:30:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Participez à un atelier pour comprendre les enjeux climatiques

Durant un après-midi, venez réfléchir ensemble autour d’un atelier ludique, participatif et créatif sur la question du changement climatique.

Et repartez avec plein d’idées en tête pour améliorer votre quotidien !

Gratuit

À partir de 14 ans

Durée 3h

Sur réservation .

Médiathèque 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

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English :

Join a workshop to learn about climate issues

L’événement La Fresque du Climat à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme