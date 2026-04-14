La garrigue, résultat de l’activité humaine dès le néolithique et l’âge du fer, jardin du Muséum de Nimes, Nîmes
La garrigue, résultat de l’activité humaine dès le néolithique et l’âge du fer, jardin du Muséum de Nimes, Nîmes samedi 13 juin 2026.
La garrigue, résultat de l’activité humaine dès le néolithique et l’âge du fer 13 et 14 juin jardin du Muséum de Nimes Gard
en continu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00
A travers les odeurs et les textures des plantes, explorez comment le paysage de la garrigue a évolué depuis la préhistoire jusqu’à l’Age du Fer.
jardin du Muséum de Nimes 13 bd Amiral Courbet 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 0466767345 https://www.nimes.fr/accueil Jardin du Muséum, c’est par cet espace que vous découvrez notre muséum. Les espèces exotiques ou non qui l’occupent permettent un ombrage rafraîchissant en été. Arrêt de tram Amiral Courbet
Parking souterrain de l’esplanade
Gare centrale de Nîmes à 10mn à pied
A travers les odeurs et les textures des plantes, explorez comment le paysage de la garrigue a évolué depuis la préhistoire jusqu’à l’Age du Fer.
©syndicatmixte
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