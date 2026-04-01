La Grande Dégustation Rosé Château Pont Saint-Martin Léognan

Léognan

La Grande Dégustation Rosé

Château Pont Saint-Martin 14 Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’AQUA BLANCA 2025 est là ! ?

SAMEDI 25 AVRIL et DIMANCHE 26 AVRIL 2026

Nous avons le plaisir de vous convier à un week-end d’exception au Château Pont Saint-Martin, pour célébrer la sortie du nouveau rosé !

Nous vous donnons rendez-vous durant un week-end de 11h jusqu’à 18h, pour partager cet événement sous la forme d’une Grande Dégustation Rosé

Au programme

Une visite du domaine et des chais de la propriété

Un atelier de découverte des arômes du rosé dans le chai à barriques

Une dégustation commentée du rosé .

Venez profiter d’un moment convivial, ludique et tentez de remporter de nombreux cadeaux !

Événement gratuit, avec ou sans rendez-vous. .

Château Pont Saint-Martin 14 Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 17 15 contact@pont-saint-martin.fr

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English : La Grande Dégustation Rosé

L’événement La Grande Dégustation Rosé Léognan a été mis à jour le 2026-04-13 par Sud Bordeaux Tourisme