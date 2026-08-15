La Grande dictée de Julien Soulier Salle des concerts Le Mans
mardi 29 septembre 2026 · Salle des concerts · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
La Grande dictée de Julien Soulier
Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Rendez-vous ludique et convivial en partenariat avec l’Académie Française, dans le cadre de Faites Lire !
Cette année encore, Faites Lire ! accueille la Grande dictée, un rendez-vous ludique et convivial célébrant la langue française et l’amour des mots. Les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, avec leurs multiples abréviations, auront-ils la peau de l’orthographe ? Pas encore, à constater chaque année le succès de la Grande Dictée, orchestrée par l’auteur et ex-enseignant Julien Soulié. En 2026, Il revient avec un nouveau texte, à rédiger sans faute autant que possible qui devrait faire un clin d’œil aux mondes imaginaires, thématique de cette édition de Faites Lire !. Dès 8 ans, ouvert à tous. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53. .
Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
A fun and friendly event in partnership with the Académie Française, as part of the Faites Lire! initiative.
L’événement La Grande dictée de Julien Soulier Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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