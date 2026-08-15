La Grande dictée de Julien Soulier Salle des concerts Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

La Grande dictée de Julien Soulier

Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Rendez-vous ludique et convivial en partenariat avec l’Académie Française, dans le cadre de Faites Lire !

Cette année encore, Faites Lire ! accueille la Grande dictée, un rendez-vous ludique et convivial célébrant la langue française et l’amour des mots. Les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, avec leurs multiples abréviations, auront-ils la peau de l’orthographe ? Pas encore, à constater chaque année le succès de la Grande Dictée, orchestrée par l’auteur et ex-enseignant Julien Soulié. En 2026, Il revient avec un nouveau texte, à rédiger sans faute autant que possible qui devrait faire un clin d’œil aux mondes imaginaires, thématique de cette édition de Faites Lire !. Dès 8 ans, ouvert à tous. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53. .

Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

A fun and friendly event in partnership with the Académie Française, as part of the Faites Lire! initiative.

L’événement La Grande dictée de Julien Soulier Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72